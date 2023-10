Trotz eines Abkommens der Gewerkschaften mit Bulgariens Regierung über die Energiewende haben unzufriedene Bergarbeiter und Beschäftigte von Kohlekraftwerken ihre Protestblockaden am sechsten Tag in Folge fortgesetzt. Sie lehnen die konkreten Pläne der pro-westlichen Regierung zur Umsetzung der Energiewende weiter ab. Die Regierung erwartet, damit Förderung in Milliardenhöhe nach dem EU-Wiederaufbauplan zu erhalten.

04.10.2023 20:08