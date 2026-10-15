Der Grund für den Engpass sind Ausfälle und Verspätungen auf der Schiene, insbesondere bei Zufahrtsstrecken aus Deutschland. Wegen des Niedrigwassers auf dem Rhein wurden bereits zusätzliche Warentransporte auf die stark ausgelasteten Bahnstrecken verlagert, wodurch ausgefallene Lieferungen nicht rechtzeitig nachgeholt werden können.