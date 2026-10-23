Die Lage auf den internationalen Mineralölmärkten ist seit Beginn des Iran-Kriegs angespannt. Die logistische Versorgung der Schweiz sei durch das anhaltende Niedrigwasser am Rhein zudem seit Monaten stark beeinträchtigt, hiess es weiter. Probleme bei anderen Verkehrsträgern könnten zudem rasch zu Engpässen führen. Die Wirtschaftliche Landesversorgung beobachtete die Versorgungslage weiterhin genau.