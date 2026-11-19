Wegen der - trockenheitsbedingten - eingeschränkten Rheinschifffahrt ist die Versorgung der Schweiz mit Mineralölprodukten seit Monaten eingeschränkt. Trotz jüngster Niederschläge bleibt die Lage laut BWL angespannt. Die Schiffe könnten die Ausfälle der vergangenen Monate nicht ausgleichen. Zudem erschwerten Produktionsausfälle in Raffinerien und stark ausgelastete Güterzüge die Einfuhr von Dieselöl in die Schweiz.