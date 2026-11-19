Zwischen dem 23. November und dem 20. Dezember werden weitere 35'000 Kubikmeter Dieselöl freigegeben, wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) am Donnerstag mitteilte. Der zuständige Delegierte Roland Pfister bewilligte die Verlängerung demnach auf Antrag des Fachbereichs Energie. Letzterer geht in den kommenden Wochen von weiteren Engpässen aus.
Zwischen Ende Oktober und Ende November durften bereits 45'000 Kubikmeter Dieselöl bezogen werden. Die insgesamt freigegebene Menge steigt damit auf 80'000 Kubikmeter. Das entspricht 6,5 Prozent der Pflichtlagermenge für Dieselöl. In eigener Kompetenz kann der Delegierte bis zu einem Fünftel der Reserven freigeben, wie es in der Mitteilung weiter hiess.
Wegen der - trockenheitsbedingten - eingeschränkten Rheinschifffahrt ist die Versorgung der Schweiz mit Mineralölprodukten seit Monaten eingeschränkt. Trotz jüngster Niederschläge bleibt die Lage laut BWL angespannt. Die Schiffe könnten die Ausfälle der vergangenen Monate nicht ausgleichen. Zudem erschwerten Produktionsausfälle in Raffinerien und stark ausgelastete Güterzüge die Einfuhr von Dieselöl in die Schweiz.
Bereits seit September stützt der Bund die Treibstoffversorgung wiederholt mit Notvorräten. Neben Dieselöl betrifft dies gegenwärtig Flugpetrol. Während die Versorgung mit Benzin und Heizöl gewährleistet bleibe, stufen die Behörden die Situation beim Heizöl weiterhin als sehr angespannt ein.
(AWP)