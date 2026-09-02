Auftrag aus dem Parlament

Mit dem Impulsprogramm reagiert der Bundesrat auf einen Auftrag aus dem Parlament. Es forderte ein solches Programm mit der Argumentation, vielen Berg-Beherbergungsbetrieben fehle das Eigenkapital für Investitionen. Sie hätten Schwierigkeiten, bei Banken Kredite zu bekommen. Das hiess es in der Nationalratsdebatte von September 2021.