Schutzverantwortung liegt bei den Betreibern

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat in früheren Stellungnahmen Erwartungen zurück gewiesen, die Armee schütze sämtliche Stromanlagen vor Luftbedrohungen. Zwar soll das Militär künftig ein Gebiet wie das Mittelland sowie einzelne Objekte über Wochen vor Angriffen aus der Luft sichern können. Doch: «Ein gleichzeitiger Schutz aller Standorte der Stromversorgung im gleich hohen Schutzgrad wird mit den Mitteln und weiteren Aufträgen der Schweizer Armee nicht möglich sein», schrieb der Bundesrat im Mai 2026 in den Leitlinien zur Verteidigung.