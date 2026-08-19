Höhere Gewinnsteuern gab es namentlich in den Kantonen Luzern, Zürich und Basel-Stadt, wie das Finanzdepartement mitteilte, und sie konzentrieren sich auf einige wenige Unternehmen. Das starke Wachstum zeichnete sich schon im Frühsommer ab, sodass es im Budget für 2027 berücksichtigt werden konnte. Die Botschaft zum Voranschlag liegt seit Ende Juni beim Parlament.