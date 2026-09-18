Es würden auf dieser Grundlage zum Beginn des Jahres 2027 weitere zielgerichtete Massnahmen für die von der Krise betroffenen Bürgerinnen und Bürger - insbesondere mit kleinen und mittleren Einkommen - sowie Unternehmen identifiziert «und, wenn nötig», auf den Weg gebracht. Zudem werde der Bund die Voraussetzungen für die Realisierung eines einkommensbezogenen Direktauszahlungsmechanismus schaffen.