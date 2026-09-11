Kritik an Wohngeldkürzung

Die Länder wandten sich gegen die geplanten Kürzungen beim Wohngeld und forderten, dass das Wohngeld erhalten und zukunftsfest gestaltet werden solle. Solange der aktuelle Druck auf dem Wohnungsmarkt bestehe, sähen die Länder solche Kürzungen «mehrheitlich kritisch», sagte Pein. «Über 380.000 Haushalte würden deutschlandweit aus dem Wohngeldbezug herausfallen - viele wären künftig auf andere Sozialleistungen angewiesen.»/bw/DP/stw