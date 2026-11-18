Für die Jahre 2027 bis 2030 schlägt der Bundesrat jährliche Beiträge von rund 59 Millionen Franken vor. Ab 2030 sollen die Beiträge nach dem Willen des Bundesrates von Jahr zu Jahr sinken. Zu den nötigen Anpassungen im Verlagerungsgesetz und dem Finanzierungsbeschluss hat der Bundesrat am Mittwoch die Botschaft verabschiedet.