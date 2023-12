Die 35'000 Unternehmen erhielten die Unterstützung mehrheitlich in Form von À-fonds-perdu-Beiträgen. Knapp die Hälfte der Hilfen ging an den Gastronomie- und Hotelleriesektor. Weitere relevante Anteile flossen an Betriebe im Gross- und Detailhandel und in der Reisebranche.