Die Konjunktur in Deutschland dürfte nach Einschätzung der Bundesbank in den Herbstmonaten unter anderem wegen der Folgen des Niedrigwassers vorübergehend an Fahrt verlieren. «Nach dem deutlichen Anstieg in den beiden Vorquartalen wird das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Quartal saisonbereinigt nur leicht expandieren», heisst es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Zentralbank. Die Bundesbank-Experten gehen aber grundsätzlich davon aus, dass die grösste europäische Volkswirtschaft den eingeschlagenen Erholungskurs in den Monaten Juli bis September nicht verlassen werde.