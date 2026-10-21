Ausschlaggebend dafür seien «temporäre Belastungsfaktoren», vor allem das Niedrigwasser im Rhein, das die Lieferketten der Industrie belastet. Auch der Aussenhandel habe sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte spürbar schwächer gezeigt: «Die niedrigen Pegelstände dürften durch die Beschränkungen der Binnenschifffahrt auch den Aussenhandel über europäische Häfen weiterhin negativ beeinflussen.»