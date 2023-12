Bundesbank-Präsident Joachim Nagel rechnet mit begrenzten Folgen des Haushaltskompromisses der Ampel-Koalition für die Inflation in Deutschland. «Die Effekte sind insgesamt begrenzt und zum Teil schon in unserer Deutschland-Prognose enthalten», sagte Nagel dem Nachrichtenportal «t-online» am Mittwoch. «Ich erwarte daher aus heutiger Sicht nahezu keine Änderungen bei unseren Aussagen.» Nach der jüngsten Prognose der Notenbank wird sich die Inflation im kommenden Jahr mehr als halbieren.

20.12.2023 12:04