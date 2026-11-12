Sorge bereitet der Bundesbank, dass nach jüngsten Daten der Kauf von Wohnimmobilien in Deutschland bei knapp 40 Prozent des neu vergebenen Darlehensvolumens fast komplett kreditfinanziert war. Können Kreditnehmer in solchen Fällen ihre Raten nicht mehr zahlen, etwa weil sie arbeitslos geworden sind, ist das Risiko für die Bank ungleich grösser. «Ein grosser Anteil von Finanzierungen mit hohen Fremdkapitalanteilen macht das Bankensystem gegenüber solchen Entwicklungen verwundbarer und kann damit systemische Risiken erhöhen», warnte Theurer./ben/DP/mis