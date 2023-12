Bereits am vergangenen Donnerstag beriet die grosse Kammer über die Ausgaben für die Landwirtschaft und die Standortförderung in den Regionen. Wie zuvor schon der Ständerat beschloss sie dabei namentlich, die Mittel für Direktzahlungen an Bauern auf dem Niveau von 2023 zu belassen. Der Bundesrat hatte eine Kürzung um 2 Prozent oder 54,8 Millionen Franken vorgeschlagen. Dies entsprechend der Querschnittskürzung, die auch in den anderen Bereichen zur Anwendung kommt.