Die Entlassung erfolgte 2016 nach dem Konkurs einer Investmentfirma. Der leitende Angestellte hatte seit 2009 den Direktorensitz in der Genfer Niederlassung inne. Ende August 2016 hatte ihm die Credit Suisse per Ende November gekündigt. Die Bank warf ihm Versäumnisse bei der Überwachung der Beziehungen zur Investmentfirma TG Investment vor, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts hervorging. Die Firma hatte Verwaltungsmandate für die Bank übernommen. Kunden hätten sich über Verluste aufgrund der aggressiven Strategie des Vermögensverwalters beschwert.