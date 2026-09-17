Die Tamedia-Zeitungen hätten ausführlich und mit Insiderwissen über den Disput im Kreis des Bundesgerichts geschrieben. Gemäss dem Bericht sei eine konsultative Abstimmung darüber zur Debatte gestanden, den betroffenen Gerichtsmitgliedern den Rücktritt nahezulegen. Dazu sei es aber nicht gekommen.