Der Verband löste Mitte Januar 2022 den Aktionärsbindungsvertrag per sofort auf. Diesen Schritt begründeten die Verantwortlichen damit, dass die Tridem Sports gegen die Treuepflichten und damit gegen den Managementvertrag verstossen habe. Dieser war im Rahmen des Joint Ventures zwischen der Agentur und der FIS Marketing abgeschlossen worden.