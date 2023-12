Zur Unstimmigkeit hinsichtlich der Frist kam es, weil die beauftragte Kanzlei mit der Post eine Abholungsvereinbarung hat. An den Arbeitstagen holt somit ein Kurier die Sendungen der Kanzlei ab und bringt sie ins Verteilzentrum. Die Beschwerde lag am letzten Tag der Frist im Ausgangsfach. Es war ein Freitag. Das rund ein Kilogramm schwere Paket wurde mitgenommen, aber schliesslich erst am Montag im Verteilzentrum registriert.