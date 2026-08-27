Gegen die Neuregelung hatten eine im Thurgau tätige Spitex-Organisation und deren Geschäftsführer Beschwerde geführt. Das Bundesgericht gab ihnen nur in diesem Punkt recht. Weitere Rügen, etwa gegen die Definition von pflegenden Angehörigen, wies es ab. (Urteil 9C_721/2025 vom 17.8.2026)