Der Gestaltungsplan für die Erweiterung des Seedamm-Center in Pfäffikon SZ kann in seiner jetzigen Form derzeit nicht bewilligt werden. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Grund dafür ist, dass die für die Erweiterung nötige Zufahrt in absehbarer Zeit nicht realisiert wird.

08.12.2023 12:58