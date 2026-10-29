Das EFD musste für die Sichtung dieser Unterlagen deshalb ein Entsiegelungsgesuch bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts stellen, das gutgeheissen wurde. Die Bank gelangte ans Bundesgericht und berief sich darauf, dass die gesiegelten Dokumente unter das Anwaltsgeheimnis fallen würden. Der Berufsgeheimnisschutz müsse auch bei Unternehmensjuristen gelten.