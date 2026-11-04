Hintergrund des Falls ist ein Strafverfahren der Waadtländer Staatsanwaltschaft wegen mutmasslichen Anlagebetrugs im Internet. Über eine Plattform sollen Dutzende Opfer um mehr als 1,7 Millionen Franken gebracht worden sein. Im Juli 2025 wies die Behörde mehrere Provider an, den Zugang zu den betrügerischen Webseiten zu sperren.