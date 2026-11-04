Schäden in Millionenhöhe

In einer an die Nachrichtenagentur Keystone-SDA gerichteten Stellungnahme teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt am Mittwoch mit, sie nehme Kenntnis vom Urteil des Bundesgerichts. Sie halte fest, dass es sich dabei nicht nur um «einen Sieg für den Beschwerdeführer» handle, sondern leider auch um einen Sieg «für Kriminelle im Allgemeinen».