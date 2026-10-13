Der Vorschlag an die Vereinigte Bundesversammlung wird von der Vollversammlung der ordentlichen Bundesrichterinnen und Bundesrichter (Gesamtgericht) in einer geheimen Wahl eruiert. Die Versammlung fand am 12. Oktober statt. Die Bundesversammlung wird in der Wintersession auf Vorschlag des Bundesgerichts das Präsidium und das Vizepräsidium des Bundesgerichts für die Amtsperiode 2027 bis 2028 wählen.