Üblicherweise rückt der amtierende Vizepräsident als Präsident nach. Allerdings hätte der amtierende Gerichtspräsident François Chaix (FDP) ebenfalls für eine weitere Amtszeit gewählt werden können. Parrino wird zur Wahl als Vizepräsident vorgeschlagen, wie aus einer Medienmitteilung des Bundesgerichts vom Dienstag hervor geht.
Der Vorschlag an die Vereinigte Bundesversammlung wird von der Vollversammlung der ordentlichen Bundesrichterinnen und Bundesrichter (Gesamtgericht) in einer geheimen Wahl eruiert. Die Versammlung fand am 12. Oktober statt. Die Bundesversammlung wird in der Wintersession auf Vorschlag des Bundesgerichts das Präsidium und das Vizepräsidium des Bundesgerichts für die Amtsperiode 2027 bis 2028 wählen.
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(AWP)