Unruhe im Gericht

Die Bundesversammlung wird in der Wintersession auf Vorschlag des Bundesgerichts das Präsidium und das Vizepräsidium des Bundesgerichts für die Amtsperiode 2027 bis 2028 wählen. Auch die Gesamterneuerungswahl wurde ausnahmsweise von der Gerichtskommission von der Herbst- auf die Wintersession verschoben.