Donzallaz und van de Graaf angehört

Die Gerichtskommission beschäftigte sich erstmals mit dem Fall, der im vergangenen Frühjahr bekannt geworden war. Ende April berichtete die «Weltwoche» über die Liebesbeziehung zwischen Bundesrichter Yves Donzallaz und Bundesrichterin Beatrice van de Graaf. Die Verwaltungskommission des Bundesgerichts gab einen Expertenbericht in Auftrag, um die Dauer und Art dieser Beziehung klären zu lassen.