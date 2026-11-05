Weil die Unvereinbarkeitsregel bei Bundesrichtern mit Vorliegen einer dauernden Lebensgemeinschaft verletzt wurde, war der Spruchkörper des Gerichts im Pilotfall vorschriftswidrig besetzt. Der Mangel hat zur Folge, dass der Entscheid revidiert werden kann. Dafür muss der Betroffene ein entsprechendes Gesuch einreichen.