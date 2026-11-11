Das seien Extremfälle, Sabotage und seltene Grossereignisse, heisst es im Gesetzentwurf. Das Instrument soll kein Ersatz für den Marktmechanismus bei der Befüllung der Gasspeicher sein. Die Marktakteure sollen die volle Verantwortung für die Wintervorsorge sowie die Erfüllung ihrer Lieferverpflichtungen und Verbrauchsmengen tragen. Finanziert werden soll die Gasreserve über eine Umlage für Gaskunden.