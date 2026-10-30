Zum Abschluss seiner fünftägigen Asienreise hat Bundeskanzler Friedrich Merz erneut für ein globales Netzwerk für einen auf internationalen Regeln basierenden freien Handel geworben. Bei der Eröffnung der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Seoul sagte der CDU-Chef, dass die sich wandelnde geopolitische Lage gleichgesinnte Partner näher zusammenbringe. «Wir schliessen uns entschlossen gegen Unilateralismus, autokratische Machtpolitik und Verstösse gegen internationales Recht zusammen», betonte er.