Volkswagen will weiter sparen

Bei Volkswagen wird derzeit über weitere Sparmassnahmen debattiert. Aktuell läuft eine Reihe von Betriebsversammlungen mit Konzernchef Oliver Blume. Im Raum steht der Abbau weiterer zehntausender Stellen. Die VW-Werke Emden, Hannover und Zwickau sowie das Audi-Werk Neckarsulm stehen auf der Kippe. Für sie gibt es laut Blume noch keine «keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er-Jahre»./xma/DP/stw