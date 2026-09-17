Betont wird, dass der Iran-Konflikt, hohe Energiepreise und die anhaltende handelspolitische Unsicherheit erhebliche Konjunkturrisiken bergen würden. Anhaltend hohe Erdölpreise könnten demnach die Weltkonjunktur erheblich belasten, und auch in der Schweiz würde die Inflation dann laut der Mitteilung höher ausfallen.