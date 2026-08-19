Der Bundesrat begründete den Schritt unter anderem mit langen Lieferfristen auf dem internationalen Rüstungsmarkt aufgrund einer gestiegenen Nachfrage sowie den ausgelasteten Produktionskapazitäten. Hersteller verlangten zudem zunehmend substanzielle Anzahlungen, teilte der Bundesrat weiter mit. Ohne die Vorauszahlungen könnten sich die Beschaffungen demnach um Jahre verzögern.