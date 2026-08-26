In den vergangenen Wochen wurde insbesondere von besonders betroffenen Menschen und links-grünen Parteien der Ruf nach schweizweiten Massnahmen laut. Gerade der Bundesrat stehe in der Pflicht, mehr zu tun, hiess es. Am Mittwoch hat die Landesregierung eine längere Aussprache zur aktuellen Lage und zu künftigen Entwicklungen sowie zu möglichen zusätzlichen Massnahmen geführt.