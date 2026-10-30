Man merke es an diesem Platz auch, wie sehr so ein Land an einer Teilung leide und wie sehr auch der Wunsch besteht, jedenfalls in diesem Teil der koreanischen Halbinsel, wiedervereinigt zu werden, so Merz weiter. Er sei auch bei seinen Gesprächen in Seoul mehrfach auf die deutschen Erfahrungen mit der Wiedervereinigung angesprochen worden, fügte Merz hinzu.