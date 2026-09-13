Nachdem der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski die Schweiz als möglichen Ort für Verhandlungen mit den USA und Russland genannt habe, hoffe Bern auf Gespräche in Genf. Einen Bundesratsbeschluss zu einer möglichen Friedenskonferenz in der Schweiz gebe es allerdings noch nicht. «Noch ist nichts entschieden, wir arbeiten weiterhin beharrlich im Hintergrund - und alles kann sich ändern», sagte Cassis.