In einer von den Schweizer Grünen verschickten Stellungnahme schrieb der Berner Nationalrat Kilian Baumann, die Agrarpolitik 2030+ sei eine Antwort auf die Landwirtschaft von gestern und nicht auf das Klima von morgen. Auf Anfrage erklärte Baumann, für die Grünen werde zu prüfen sein, ob die vom Bundesrat geplanten Massnahmen zum Klimaschutz beitrügen und nicht den Klimawandel noch verstärkten.