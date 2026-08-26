Die neue Partnerschaft mit dem IWF stärkt laut Landesregierung auch die Position der Schweiz in den Bretton-Woods-Institutionen IWF und Weltbank. Sie ermögliche einen vertieften wirtschaftspolitischen Dialog mit den Partnerländern und helfe der Schweiz, ihre Rolle als Leiterin einer Stimmrechtsgruppe beim IWF und bei der Weltbank wahrzunehmen.