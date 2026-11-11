Das neue Schweizer Arzttarifsystem Tardoc wird per Anfang 2027 erstmals revidiert. Der Bundesrat hat mehrere Änderungen am System genehmigt, das seit Anfang dieses Jahres in Kraft ist. Zufrieden damit ist der Bundesrat aber noch nicht: Er fordert von den Tarifpartnern Verbesserungen bei den Kosten und der Grundversorgung.