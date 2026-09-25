Die Zulassungsgesuche seien aufgrund der komplexen Abklärungen und des knappen Personalbestands hängig, was zu langen Wartefristen führe, teilte der Bundesrat am Freitag mit. Die Bundesverwaltung habe die Anzahl der offenen Gesuche in den vergangenen Jahren von über 700 auf rund 525 reduziert. Dennoch schreite der Abbau nicht schnell genug voran.