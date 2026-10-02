Rücktrittsgerüchte um Parmelin gab es schon lange. Immer wieder wurde über seinen Gesundheitszustand spekuliert, sein Rücken mache ihm zu schaffen, hiess es öfters. Parmelin selbst dementierte solche Gerüchte vehement, machte klar, dass er gedenke, bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode im Herbst 2027 im Amt zu bleiben - vorausgesetzt, die Gesundheit spiele mit.