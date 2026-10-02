Rücktrittsgerüchte um Parmelin gab es schon lange. Immer wieder wurde über seinen Gesundheitszustand spekuliert, sein Rücken mache ihm zu schaffen, hiess es öfters. Parmelin selbst dementierte solche Gerüchte vehement, machte klar, dass er gedenke, bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode im Herbst 2027 im Amt zu bleiben - vorausgesetzt, die Gesundheit spiele mit.
Parmelins zweites Präsidialjahr hat es in sich: Der US-Zollstreit und die laufende parlamentarische Behandlung über das EU-Vertragspaket sind nur zwei der zahlreichen Geschäfte. Noch diese Woche verteidigte der Wirtschaftsminister mit Erfolg den ausgehandelten Sozialpartner-Kompromiss beim Lohnschutz im Ständerat.
Der 66-jährige SVP-Politiker aus Bursins VD ist seit 2016 Mitglied der Landesregierung und folgte auf Eveline Widmer-Schlumpf, die als Bundesrätin zur damaligen BDP übertrat. Parmelin setzte sich am 9. Dezember 2015 gegen die parteiinternen Konkurrenten Thomas Aeschi (ZG) und Norman Gobbi (TI) durch. Seit seiner Wahl hat die SVP wieder zwei Bundesratssitze. Der zweite Sitz der wählerstärksten Partei ist unbestritten.
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(AWP)