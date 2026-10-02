«Für und Wider abgewogen»

Mit seiner Gesundheit habe sein Entscheid nichts zu tun, sagte Parmelin nun aber. Er habe seit dem Sommer das Für und Wider eines Abgangs abgewogen, sagte er. «Mein feu sacré war vielleicht nicht mehr derart sacré wie zu Beginn.» In den letzten drei Amtsmonaten warte aber noch viel Arbeit auf ihn.