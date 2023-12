Der Bundesrat hält bei der Schweizerischen Exportrisikoversicherung (Serv) an der bisherigen Ausrichtung fest. Die Serv soll auch in Zukunft dazu beitragen, Schweizer Firmen den Zugang zu grossen ausländischen Infrastrukturprojekten zu ermöglichen, wie das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Freitag mitteilte.

15.12.2023 15:12