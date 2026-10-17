Natürlich seien nicht alle Männer gewalttätig, aber 80 Prozent der beschuldigten Gewaltverbrecher seien Männer, bei den schweren Gewalt- und Sexualdelikten seien es gar 94 Prozent. Und bei Tötungsdelikten in einer bestehenden oder ehemaligen Paarbeziehung seien die Opfer fast immer Frauen, sagte Jans. «Als Mann schäme ich mich dafür.»