Der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) nahm am Donnerstag am Rat für Inneres und Justiz der Europäischen Union (EU) teil. Die Schweiz wird jeweils aufgrund ihres Schengen-Abkommens am Treffen eingeladen. Im Fokus der Diskussionen stand ein Bericht zur Lage des Schengenraums, wie Jans der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nach dem Treffen sagte.