Komitee: «Diskussion jetzt führen»

Das Komitee der Kompass-Initiative wirft dem Bundesrat vor, die Initiative zu verschleppen. Er spiele auf Zeit, weil er die Chancen für ein Ja zur Initiative fürchte. Von einer Ausrichtung des Begehrens auf einen Einzelfall könne keine Rede sein: Die Initiative fordere eine allgemein gültige Regelung.