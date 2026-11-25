«Die Beweislast liegt bei der betroffenen Person. Wenn sie vor Gericht beweisen kann, dass ein Unternehmen aufgrund einer schuldhaften Verletzung der Sorgfaltspflichten für einen Schaden verantwortlich ist, muss das Unternehmen für den entstandenen Schaden aufkommen», hiess es dazu im Communiqué. Auch damit orientiere sich der Entwurf an den Bestimmungen in der EU, erklärte Jans. Denn diese überlasse die Regelung dieser Frage den Mitgliedstaaten.