Die Landesregierung verabschiedete am Mittwoch die Botschaft zum neuen Bundesgesetz über die nachhaltige Unternehmensführung (NUFG). Justizminister Beat Jans stellte den Entwurf am Nachmittag an einer Medienkonferenz in Bern vor. Dieser soll nach Aussage der Landesregierung die Einhaltung von Menschenrechten sicherstellen und den Umweltschutz fördern. Zugleich müssten Schweizer Unternehmen im In- und Ausland wettbewerbsfähig bleiben.
Orientieren will sich der Bundesrat insbesondere an der EU. Was die grossen Linien angeht, hält er an seinen Vorschlägen aus der Vernehmlassungsvorlage fest. Man wolle aber gestützt auf die Stellungnahmen die Sorgfaltspflichten noch risikobasierter und damit zielgerichteter ausgestalten, teilte er im Communiqué mit.
«Gleich lange Spiesse»
Der Bundesrat habe stets betont, dass er in Abstimmung mit der EU handeln wolle, sagte Jans. «Die Schweiz braucht gleich lange Spiesse.»
Der Justizminister bekräftigte die ablehnende Haltung des Bundesrats gegenüber der Initiative. Denn diese gehe über den internationalen Standard hinaus, beispielsweise in der Forderung nach neuen Verpflichtungen für grosse Konzerne in Sachen Klimaschutz. Die Initiative möchte Konzerne verpflichten, Absenkpfade für ihre CO2-Emissionen festzulegen und umzusetzen.
Weiter will der Bundesrat unter anderem haftungsrechtliche Fragen klären. Explizit ausschliessen will er eine Geschäftsherrenhaftung, bei der Konzerne unter bestimmten Voraussetzungen für kontrollierte Tochterunternehmen haften - sofern diese an ihre Weisungen gebunden sind. Stattdessen will er im Gesetz ausdrücklich die Verschuldenshaftung gemäss Obligationenrecht verankern.
«Die Beweislast liegt bei der betroffenen Person. Wenn sie vor Gericht beweisen kann, dass ein Unternehmen aufgrund einer schuldhaften Verletzung der Sorgfaltspflichten für einen Schaden verantwortlich ist, muss das Unternehmen für den entstandenen Schaden aufkommen», hiess es dazu im Communiqué. Auch damit orientiere sich der Entwurf an den Bestimmungen in der EU, erklärte Jans. Denn diese überlasse die Regelung dieser Frage den Mitgliedstaaten.
Maximal sechzig Unternehmen
Eine Beweislastumkehr, bei der Unternehmen ihre Unschuld beweisen müssten, sei mit dem Verweis auf das Obligationenrecht vom Tisch, betonte Jans. Die Frage hatte im Abstimmungskampf zur ersten Konzernverantwortungsinitiative 2020 für Diskussionen gesorgt. Geschädigte können aber immerhin neu vor Gericht die Offenlegung von internen Beweismitteln durch den Konzern verlangen.
Zugleich reduzierte der Bundesrat im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage die möglichen Sanktionen bei Verstössen gegen Sorgfaltspflichten. Harte Eingriffe wie die erzwungene Auflösung von Tochterfirmen wurden aus der Vorlage gestrichen - mögliche Bussen von bis zu drei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes bleiben aber bestehen. Kontrollieren soll die Einhaltung der Pflichten gemäss Bundesrat die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde.
Gelten sollen die neuen Sorgfaltspflichten für Unternehmen mit mehr als 5000 Vollzeitstellen und über 1,5 Milliarden Franken weltweitem Umsatz. Betroffen seien damit rund dreissig bis maximal sechzig grosse Schweizer Konzerne, so der Bundesrat.
Unternehmen könnten sich von den Modalitäten der Sorgfaltspflichten befreien, wenn sie bereits gleichwertige internationale Regelwerke erfüllten, so Jans. Unternehmen mit Sitz im Ausland, die einer vom Bundesrat anerkannten Aufsichtsbehörde unterstünden, seien von der Schweizer Aufsicht ausgenommen.
«Moderate wirtschaftliche Folgen»
Die Pflicht zur jährlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung wird derweil an die gelockerten EU-Vorgaben angepasst: Sie gilt ab tausend Vollzeitstellen und 450 Millionen Franken Umsatz. Damit halbiert sich die Zahl der berichtspflichtigen Firmen gegenüber der heutigen Rechtslage auf rund 110.
Die wirtschaftlichen Folgen der Vorlage blieben insgesamt moderat, sagte Jans. Dies zeige eine Regulierungsfolgenabschätzung. Diese rechne mit jährlichen Kosten von maximal 15 Millionen Franken im Jahr für alle betroffenen Unternehmen zusammen. Viele Unternehmen müssten schon heute die Vorgaben der EU erfüllen. Die Zusatzkosten hielten sich darum in Grenzen.
Mit der Vorlage schaffe der Bundesrat eine wirksame und wirtschaftlich tragbare Alternative zur Konzernverantwortungsinitiative, sagte Jans. «In Zeiten globaler Umbrüche müssen wir Verlässlichkeit und Stabilität hochhalten.»
Die Vernehmlassungsvorlage zum neuen Bundesgesetz war auf Kritik von allen Seiten gestossen. Bürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände warnten vor Bürokratie und einer Benachteiligung der Schweizer Wirtschaft. Die Linke und die Initianten dagegen kritisierten insbesondere die Schwellwerte für die Geltung der neuen Pflichten als zu hoch.
(AWP)