Die Reform räume dem Bundesrat in ausserordentlichen Krisen mehr aussenpolitische Flexibilität ein und stärke die Schweizer Rüstungsindustrie als Basis für die Landesverteidigung, schreibt die Regierung. Gleichzeitig betonte Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin im Parlament, dass das neue Regime stets unter strikter Einhaltung der Schweizer Neutralität und des Völkerrechts angewendet werde.