Laut dem Bundesrat bestehen derzeit effizientere Möglichkeiten. Mit der Datenbank «Swissdamed» sei eine eindeutige Produktidentifikation (UDI) möglich. Eine konsequente Nutzung dieser UDI auf den Rechnungen sowie die laufende Förderung der Pauschalen im stationären und ambulanten Bereich seien ein gezielterer und mit deutlich geringerem administrativen Aufwand verbundener Ansatz, um die Wirtschaftlichkeit beim Einkauf von Implantaten zu verbessern. Der Ständerat entscheidet als Nächstes über ein solches Register.